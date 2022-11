Sara Carbonero operata d’urgenza | la rabbia di Iker Casillas sui social | “Deplorevole”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nuovi problemi di salute per. La giornalista spagnola, colpita da un tumore alle ovaie nel 2019 e guarita dopo una lunga battaglia, è stataper un problema emerso durante un controllo medico di routine nella Clinica Universitaria de Navarra: non sono noti i dettagli sull’accaduto ma la cronista ha poi pubblicato una storia su Instagram con un brano della cantante Valeria Castro, sua amica. Neanche a dirlo, la notizia del suo ricovero ha fatto subito il giro dei media spagnoli, suscitando ladell’ex marito di, l’ex portiere del Real Madrid, che – nonostante il loro matrimonio sia finito nel 2021 – ha voluto difendere la moglie dalla curiosità dei giornali. “La corsa per dare la notizia. La ...

Ancora problemi di salute per. La giornalista spagnola, ex compagna di Iker Casillas , l'ex portiere della nazionale campione del mondo nel 2010, è stata operata d'urgenza alla Clinica Universitaria de Navarra dove ...Leggi anche Chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini, Paola Di Benedetto e il gossip che corre sui social Iker Casillas e l'ex moglie, i figli e la storia di un amore e del bacio ...La giornalista Sara Carbonero è stata operata d’urgenza in Spagna per un problema di salute, di cui al momento non si conoscono i dettagli ...La giornalista spagnola, ex lady Casillas, è stata operata d’urgenza dopo un controllo di routine. L’ex portiere del Real Madrid dal Qatar ha sbottato sui social contro i tabloid: «La corsa a dare la ...