Sanremo 2023 | l’annuncio dei Big domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13 30

(Di venerdì 25 novembre 2022) Amadeus al Tg1 Sarà ancora il Tg1 la “sede” scelta da Amadeus per annunciare i Big del Festival di. Tra pochi giorni, infatti, si conosceranno i cantanti che gareggeranno al 73° Festival della Canzone Italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio. “Posso dire che rivelerò la lista dei Bigal Tg113.30“ ha annunciato il direttore artistico e conduttore di, intervenuto alla Milano Music Week. L’edizione del tg scelta, dunque, è quella13.30 e non quella serale, che in queste settimane non va in onda alle 20 ma è anticipata all’insolito orario19.20 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio. Il 4, dunque,dei 23 Big in gara a ...