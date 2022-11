Sanremo 2023 | Amadeus sui super ospiti | «Ecco perché non voglio artisti italiani sotto i 70 anni»

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Isono i cantanti che io ho in gara. Ho eliminato la parola, non trovo giusto che venga un cantante ospitenon può venire in gara». Con l’avvicinarsi del Festival dicontinua a svelare dettagli sulla settantatreesima edizione. Il direttoreco e conduttore della kermesse, nel capoluogo lombardo per partecipare a un evento della Milano Music Week, spiega: «Oggi nessuno si ricorda di chi è arrivato sesto o settimo in gara. L’artista viene a presentare la sua musica a milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una festa». Una frase che va interpretata come un invito a partecipare alla competizione anche se l’artista o il suo entourage pensano di non avere buone chance di vittoria. «Non ...