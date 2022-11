San Siro | Sala | 'Ricorso? E' un percorso a ostacoli | se ne parla troppo Con tutti i problemi che ci sono'

I Muse faranno un tour in Italia il 18 Luglio a Roma allo Stadio Olimpico e il 23 Luglio a Milano allo Stadio, portando sul palco i brani dell'album "Will of the People". Chissà se Elisa ...... a margine di un evento a Milano, commentando la notizia, anticipata oggi dall'edizione milanese del Corriere della Sera, del nuovo ricorso al Tar dell'Associazione Gruppo Verde Milanoper ...Ed è con questo spirito che quest’anno UICI ha conferito il Premio alle società Inter e Milan per il progetto "San Siro per tutti" che consente alle persone con disabilità visiva di godere dal vivo le ...(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Non ho letto il ricorso, ma è chiaro che questo è un percorso a ostacoli. Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i ...