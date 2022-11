San Siro | nuovo ricorso contro la delibera del Comune

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 25 novembre 2022) Unostacolo è pronto a frapporsi tra Inter e Milan per quanto riguarda il progetto per ilSan. Come riporta Il Corriere della Sera, l’Associazione Gruppo Verde Milano Sanha presentato unal TAR per chiedere l’annullamento dell’ultimadi giunta e delle relazioni dirigenziali con cui Palazzo Marino L'articolo proviene da Calcio e Finanza.