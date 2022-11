Samsung e Iridium al lavoro per la connessione satellitare su Galaxy S23 Non solo emergenze | anche messaggi e foto

Così come Apple collabora con Globalstar che gestisce la rete di satelliti, anchesembra collaborerà condotata di una rete di 66 satelliti per le comunicazioni in orbita bassa. Oltre ...starebbe invece lavorando conper portare le comunicazioni satellitari sulla famiglia Galaxy S23.è una costellazione di 66 satelliti in orbita terrestre bassa che fornisce ...And in a few months, Samsung is expected to catch up with its rivals. ETNews reports that Samsung will partner with Iridium Satellite Communications to bring the technology to the Galaxy S23 lineup.It seems like South Korean tech giant Samsung is ready to follow in the footsteps of Apple by bringing satellite communication ability to their smartphones. According to GSM Arena, Samsung is now said ...