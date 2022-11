Samantha Migliore | l’estetista Pamela Andress patteggia 4 mesi | fece un’iniezione al seno mortale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Hato una pena di quattro anni e otto, la 52enne estetista accusata a Modena di morte come conseguenza di altro delitto, esercizio abusivo della professione sanitaria e omissione di soccorso, dopo il decesso della 35enne Samanta(nella foto) a causa di una iniezione al. I fatti risalgono al 21 aprile, quando la vittima si sottopose a un trattamento di chirurgia estetica eseguita a domicilio, a Maranello. L’imputata inizialmente si allontanò, poi si costituì 24 ore dopo e finì ai domiciliari. Nel sangue della vittima furono ritrovati 300 cc di silicone come emerso dall’autopsia. La causa del decesso era stato un embolo determinato dall’iniezione neldestro della donna di un “fluido semioleoso”, tipo silicone. La 35enne, ...

