Saman Abbas | cosa si nasconde dietro la confessione dello zio Danish

... come sempre, interamente sulla cronaca nera, come ieri quando Alberto ha aperto la diretta parlando delle dichiarazioni clamorose rilasciate dal padre diNOVELLARA (Reggio Emilia) - Nel delitto dipotrebbero essere coinvolte altre persone , difficilmente estranee alla sfera famigliare della ragazza. Anche in questo senso le analisi medico - legali potranno dare risposte. Intanto ...Ci sono ancora punti molto oscuri nella vicenda di Saman Abbas. Ne abbiamo parlato con Ebla Ahmed, presidente Nazionale dell’Associazione “Senza Veli Sulla Lingua” ...Stasera in tv, 2 5 novembre 2022 , come ogni venerdì che si rispetti l'appuntamento su Rete4 è con Quarto Grado (dalle ore ...