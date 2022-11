Salvini | Meloni e Calenda sul podio Ecco gli haters della politica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 novembre 2022) È proprio il caso di dirlo:il cattivo esempio. Il barometro dell’odio di Amnesty International Italia ha infatti evidenziato che nelle scorse elezioni nove contenuti su 100 tra quelli pubblicati online dai politici sono risultati offensivi, discriminatori e, in alcuni casi, incitavano pure all’odio. Il barometro dell’odio di Amnesty evidenzia che in campagna elettorale 9 post su 100 dei candidati erano offensivi e discriminatori In cinque settimane sono stati raccolti dalle pagine Facebook e dagli account Twitter di 85 politici candidati alle elezioni nazionali circa 29mila contenuti. Se nel nove per cento dei post e tweet i politici hanno fatto uso del linguaggio d’odio, restringendo la lente ai casi di vero e proprio hate speech un contenuto su 100 incita alla discriminazione di una persona o di un gruppo di ...