Saka il bomber educato che si è messo alle spalle il razzismo degli inglesi

(Di venerdì 25 novembre 2022)è un ragazzo d’oro in tutti i sensi. Dal rigore sbagliato agli Europei alla doppietta contro l’Iran. Con i suoi gol ha battuto il record di precocità detenuto da Beckenbauer. El Mundo dedica un ritratto al 21enne dell’Arsenal e della Nazionale inglese. Il nome di Bukayo, in yoruba, una delle lingue ufficiali della Nigeria, significa “felicità”. Di certo Bukayo si impegna ogni giorno perché la sua sia una vita felice. Bukayo, londinese doc, davanti ai giornalisti mostra tutto la sua gentilezza ed educazione. Ancora studente, l’attaccante dell’Arsenal, anche a scuola è un fuoriclasse. Sembra che il successo, o le polemiche, non lo abbiano cambiato. Anzi, si mostra ancora più gentile e sorridente, proprio come la sua famiglia gli ha insegnato. Nato da genitori immigrati dalla Nigeria, Bukayo, è diventato la nuova stella del calcio inglese. ...

