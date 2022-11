Sabrina Salerno si lascia andare | “Ogni tanto capita”

Mercoledi' 30 novembre alle 20 e 30 in Calata Falcone Borsellino si terra' invece un grande spettacolo a ingresso libero degli artisti genovesi Antonio Ornano, Antonella Ruggiero,e ...... Antonio Ornano con i suoi irresistibili racconti di vita; Antonella Ruggiero e il suo inarrivabile repertorio; la star internazionale della disco - dancee il rapper Alfa, amatissimo ...Dopo l'allenamento Sabrina Salerno si scatta un selfie in palestra e fa impazzire tutti, l'attillato top che indossa è molto scollato, web in delirio.Per Sabrina Salerno fisico hot e nuovo look bollente pubblicato su Instagram per scaldare i follower. La camicia blu metallizzata ...