Sabrina Ghio | Tre aborti | il periodo più brutto della mia vita

DiLei

Leggi Anchefa il bis, seconda cerimonia di nozze con Carlo Negri Il racconto socialsi apre con le follower, raccontando i dettagli della sua terribile esperienza per offrire conforto ...Dopo un periodo che l'ha messa a dura prova,ex Tronista ed ex ballerina di Amici ha da mesi ritrovato il sorriso grazie al marito Carlo Negri (che ha sposato lo scorso agosto) e soprattutto alla nascita della sua secondogenita ... Sabrina Ghio: “Non è colpa nostra”. L’appello alle donne che non riescono ad avere un figlio Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta a giugno quando, dopo Penelope, è nata Mia. Portare a termine la dolce attesa però non è stata una passeggiata: più volte ha detto di aver subito va ...Sabrina Ghio lancia un forte messaggio per le donne che sognano di diventare mamme ma hanno difficoltà: “non è colpa nostra” ...