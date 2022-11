Sabato 26 novembre Novi Sad in concerto per la rassegna musicale transnazionale

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo il successo del primo appuntamento svoltosi a Gorizia,26si terrà il secondodel calendario di “DaSad a Go! 2025”, progettoche unisce i paesi di Serbia, Italia e Slovenia sotto il segno della musica, verso lo storico appuntamento che vedrà nel 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura. Laha preso avvio il 12proprio da Gorizia con ilal Teatro Verdi che ha seguito l’importante appuntamento con la tavola rotonda alla quale hanno partecipato le più alte istituzioni culturali dei tre paesi. Ora lasi sposta in Serbia, aSad, attuale Capitale Europea della Cultura, in quello che vuole ...