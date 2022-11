Sabato 26 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare | tanti supermercati a Cerveteri

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 novembre 2022)– Come ogni anno, torna anche ala26per l’interassimi volontari saranno impegnati davanti icittà per raccogliere generi alimentari da destinare alle famiglie che stanno attraversando una situazione di difficoltà socio-economica. A coordinare il nutritissimo gruppo di realtà di volontariato, Maria Giovanna Casertano di BancoLazio Onlus, che come di consueto ha svolto un egregio lavoro di collegamento tra punti vendita e volontari.interessati dalla raccolta: il ...