Russia “sponsor del terrorismo” | quali sono le conseguenze?

... sollevando timori [...] Continua a leggere The postdel terrorismo": quali sono le conseguenze appeared first on InsideOver.L'Europarlamento e la"terrorista" Definendo la Federazione Russa 'Statodel terrorismo' con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astenuti,il Parlamento europeo apre la strada a un complesso dibattito sulla ...O da una parte o dall’altra. Lo strazio di un paese sottoposto a bombardamenti e attacchi missilistici ormai quotidiani e con ritmo crescente, altro non dimostrano se non che il capo del Cremlino ha i ...Il Pd, in attesa che arrivi Godot, ossia il mitologico congresso che tutto cambierà perché nulla cambi, è un vascello fantasma ...