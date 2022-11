Russia | Artem Uss arrestato a Malpensa | giudici si riservano su estradizione in Usa

(Di venerdì 25 novembre 2022) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Idella quinta sezione penale d'appello di Milano si sono riservati sulla richiesta della procura generale di consegnare agli Usa, sulla base degli atti della richiesta diUss, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk,su mandato di arresto internazionale lunedì 17 ottobre all'aeroporto die attualmente detenuto a Busto Arsizio (Varese). L'imprenditore è accusato di aver acquistato dagli Stati Uniti componenti elettronici destinati ad equipaggiare aerei, radar o missili, e di averli rivenduti a compagnie russe eludendo le sanzioni in vigore. Si sospetta che la rete finita nel mirino della giustizia americana abbia utilizzato la stessa società di copertura per trasferire centinaia di milioni di barili di ...

