Roma | stangata sui tassisti ' furbetti' | sospese 53 licenze | 84 sono a rischio L' assessore Patanè | ecco tutte le infrazioni

leggo.it

'Il conducente si è comportato in modo scortese verso il passeggero'. Ancora: 'Il tassametro non è stato attivato/bloccato correttamente'. Poi le più gravi: 'Il tassametro era già in funzione alla ...Lavedrebbe un incremento del costo medio di circa 70 centesimi per ogni pacchetto . Nella ...54 (93) Firenze 82 (69) Genova 24 (115) Milano 59 (146) Napoli 85 (81) Palermo 6 (59)23 (92) ... Roma, stangata sui tassisti furbetti: sospese 53 licenze, 84 sono a rischio. L'assessore Patanè: ecco tutte le Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. “Il conducente si è comportato ...Ancora una giornata nera per i pendolari. Treni che saltano sulla Metromare Cotral e stazioni chiuse per guasti elettrici. Gli aumenti in arrivo ...