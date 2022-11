Roma | per Natale bus e metro gratis e corse potenziate | il piano mobilità di Gualtieri

(Di venerdì 25 novembre 2022)– Il Sindaco di, Roberto, e l’Assessore alla, Eugenio Patanè, hanno presentato oggi ildegli interventi per lain occasione delle prossime festività, nel periodo 8 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023. Tante le novità e gli incentivi introdotti dall’Amministrazione, grazie anche alla collaborazione con Atac,Servizi per lae agli accordi siglati con diversi operatori di sharing mobility. Sono quattro le linee di intervento del: potenziamento trasporto pubblico; funzionamento delle Ztl Tridente e Centro Storico; Buoni viaggioper Taxi e Ncc; agevolazioni per i servizi integrati. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono previste 4 giornate gratuite ...

Roma Capitale

... che coloro che contraggono una nuova infezione, presentano un rischio maggiore di mortalità... primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata die direttore scientifico della Società ...strappare una prestazione sessuale alla donna bastavano 50 euro . Adesso deve difendersi dall'... 'Mi ha lasciata da sola con nostra figlia, non è facile' Studentessa violentata a, il ragazzo ... “Cantiere Roma”, idee per la Capitale. Presentato il volume realizzato dalle Acli (ANSA) - ROMA, 25 NOV - Come interventi per la mobilità in occasione delle prossime festività, il Campidoglio "ha previsto lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i cittadini maggiorenni, nel mese di ...(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Lo Stato interverrà per Villa Verdi, "ma credo che si debba fare ancora di più, creare un itinerario verdiano". Dopo l'annuncio di qualche giorno fa alla Camera e dopo la ...