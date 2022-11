Roma | arrestato per violenza sessuale | 22enne cerca di dare la colpa al fratello gemello

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sarà giudicato con rito abbreviato ilaccusato di avere violentato una ragazza nordafricana, studentessa alla John Cabot University di. La denuncia risale allo scorso giugno quando la polizia è intervenuta e ha arresta il giovane cameriere di 22 anni. Raggiunto dalle forze dell’ordine, il ragazzo provato alaal suo. Intanto, in attesa del giudizio, è tornato a casa in detenzione domiciliare con un braccialetto elettronico. Ilè stato denunciato dalla studentessa che si è rivolta alle forze dell’ordine per raccontare le violenze subite. I due si erano conosciuti in un bar di Trastevere e lei, alcuni giorni dopo, lo ha invitato a casa, in zona Monteverde. “Quel ragazzo mi piaceva“, ha raccontato la studentessa alla polizia. Poi, quando si è negata, ...

