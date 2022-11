Rocco Schiavone 5 | Trama ed Anticipazioni Della Nuova Stagione Della Fiction!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 25 novembre 2022)5: la quintafiction che racconta le vicende del vicequestore di Aosta, sta per tornare e racconterà le tante difficoltà chedovrà affrontare…sta per fare ritorno con il suo quinto nuovo ciclo di episodi. Dopo le precedenti quattro stagioni, per la prima volta le nuove storie diandranno in onda su Rai 1. La fiction, infatti, essendo molto seguita, ha acquisito sempre più importanza riscuotendo un grande successo a livello di telespettatori ma anche social. Ecco che cosa sappiamo per quanto riguarda questa5: la...