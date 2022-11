Rispetto ai suoi fratelli regionali come il vitello tonnato o i tajarin con il tartufo | la povera Bagna Cauda passa sempre in secondo piano Ma i piemontesi non ci stanno e per tre giorni all' anno la celebrano | anche all' estero Una buona occasione per dargli una seconda chance

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 novembre 2022), forse non tutti sche significa letteralmente “Salsa Calda”. È abbastanza conosciuto per essere amatopiatto piemontese tradizionale, ma fra i capisaldi della cultura gastronomica della regione –con il, cioccolato – non è proprio tra i più acclamati, anzi. La sua fama, di essere un piatto un po’ indigesto, la precede, ma laha icultori tanto che, questi, le hdedicatoun giorno speciale: il 25 Novembre è infattiDay!@FotoFrancoBelloDay: dal 25 ...