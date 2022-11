Rincari | stangata terrificante | dall' olio al pellet fino allo skipass E i trasporti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) L'inflazione continua a colpire numerosi settori dell'economia. Tra gli alimentari, i prodotti che fanno registrare i maggiorisono l'(+56%), il burro (+42), lo zucchero (+36) e il riso, +30,6. La pasta segna un + 22,5. Non solo: anche isubiscono pesanti: i voli internazionali segnano +113,2% in un anno, un record. E se l'andamento delle tariffe energetiche ha spinto molte famiglie a scegliere fonti alternative di gas per avere bollette meno pesanti, la strategia non sta dando i risultati sperati: i materiali per alimentare stufe e camini hanno infatti subìto pesanti aumenti. Secondo un'indagine del Codacons, si registra +175% per il, +43,7% per la legna da ardere, +57% per il bioetanolo. Un litro di gasper il riscaldamento passa da 1,398 ...