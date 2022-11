Rigopiano | Nuovo calendario per il processo | le udienze a gennaio | sentenza slitta a febbraio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Pescara -laper la tragedia di: lo ha annunciato il Gup Gianluca Sarandrea in udienza, contrariamente alle previsioni che ipotizzavano la fine del primo grado entro. Ilper i 29 morti del resort avrà quindi altre due sessioni a, il 18/19/20 e il 25/26/27. Sarandrea ha affermato che lapotrebbe essere emessa non più tardi del 172023. Dopo la due giorni della requisitoria conclusasi con le pesanti richieste di condanna da parte della Procura per gli imputati, da ieri pomeriggio è il turno delle parti civili, che avranno a disposizione anche il turno del 15/16/17 dicembre prossimi: le difese, a quanto si è appreso avranno a disposizione tutto ...

Ilelicottero biturbina dotato di telecamera ad infrarosso e potente faro di ricerca notturno,... nonché della valanga di(PE) nel 2017, l'esondazione del fiume Savio a Cesena nel 2019 ...Sono dinove le telecamere presenti nel Parco Florida: le due vandalizzate sono state sostituite. Lo ...a riunire per discutere del project per la gestione del parco dello Sport di via...Cronaca Pescara - 25/11/2022 11:35 - Slitta a febbraio la sentenza per la tragedia di Rigopiano: lo ha annunciato il Gup Gianluca Sarandrea in udienza, contrariamente alle ...Dodici anni di reclusione per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, 11 anni e quattro mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. Sono le ...