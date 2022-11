“Riconoscere l' Holodomor come genocidio vuol dire proteggere l' Ucraina” Parla Flores

Linkiesta.it

Chiude il suo intervento chiedendo all'Italia dil', il genocidio perpetrato dai russi nell'altro secolo. C'è ancora bisogno di aiuto. Il sindaco di Leopoli descrive una ...Ho chiesto al Presidente Decaro, cogliendo l'occasione della presenza dei nostri amici sindaci ucraini, di potervi parlare pochi minuti di un tema rilevante quanto poco conosciuto. Questo tema è l'... L’Italia deve riconoscere ufficialmente l’Holodomor ANDREA ESPOSITO | Gli ucraini in Italia stanno raccogliendo firme per una petizione per riconoscere l'Holodomor come genocidio In Italia, l'Holodomor del 1932-1933 non è ancora riconosciuto come genoc ...Papa Francesco ricorda lo sterminio stalinista degli ucraini avvenuto durante gli anni Trenta e costato la vita a quasi cinque milioni di persone morte per fame e per la prima volta usa ...