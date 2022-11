Riconoscere il genocidio di Stalin è un atto politico contro Putin

(Di venerdì 25 novembre 2022) A novant’anni dall’Holomodor, la Grande Carestia che uccise almeno quattro milioni di ucraini, l’Italia non ha ancora riconosciuto la specificità dello sterminio. Ora FdI prepara una risoluzione, dopo il tentativo Pd a maggio., come, vuole estirpare l’identità ucraina e punire un popolo per non essersi assoggettato a Mosca

Per l'Ucraina l'Holodomor è stato un, e si batte perché venga riconosciuto come tale dagli altri paesi. In Germania, il parlamento voterà la prossima settimana una mozione peril, un gesto destinato ad aumentare la pressione su quei paesi come Italia, Francia e Regno Unito che non ... Giornale di informazione per le imprese del sistema agroalimentare Il Parlamento tedesco riconoscerà l'Holodomor, lo "sterminio per fame" attuato dal regime sovietico, come genocidio. Molti Paesi lo hanno già fatto, ..."È chiaro che c'è una connotazione politica legata all'attualità. Ma non si tratta di un'operazione di parte: l'obiettivo della mozione è avere il avere consenso unanime del Parlamento", dice Giangiac ...