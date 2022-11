“Richiamo vaccinale Covid 19 | l’allarme legato a nuovi possibili rischi per la salute” | afferma il sindacato ‘Nursing Up’

(Di venerdì 25 novembre 2022) Attraverso una nota inviata ai media, Antonio De Palma, Presidente Nazionale deldel settore sanitarioUp’, scrive che “Arrivano in queste ore, dagli esperti dell’Università elvetica di Basilea,preoccupanti campanelli di allarme circa iche una nuova vaccinazione, su soggetti già sottoposti a terza o addirittura quarta dose, potrebbe scatenare. Lo studio, naturalmente da prendere con le molle, quindi con tutti i benefici del dubbio, pare essere, però, corroborato da preoccupanti risultati che confermerebbero ilo di patologie cardiache per una percentuale di coloro che, sottoposti già a precedenti somministrazioni, si sottoporrebbero ad una nuova dose di prodotto anti-19. Un gruppo di ...

VicenzaPiù

... la terza dose può essere somministrata agli over 12 che abbiano completato il ciclo... La quinta dose è riservata agli over 60 ad almeno 120 giorni dall'ultimoo dalla guargione dall'......solo l 81% dei bambini riceve la prima dose di vaccino per il morbillo e solo il 71% esegue il. Sebbene vi siano differenze tra paese e paese, si tratta del tasso di coperturapiù ... Richiamo vaccinale Covid 19: Nursing Up: “Riflettere su rischi per la salute” Attraverso una nota inviata ai media, Antonio De Palma, Presidente Nazionale del sindacato del settore sanitario ‘Nursing Up’, scrive che “Arrivano in queste ore, dagli esperti dell’Università elveti ...Lo annuncia l'Oms, secondo cui, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19, sarebbero andate perse o posticipate oltre 60 milioni di somministrazioni del vaccino contro la malattia infettiva ...