Revenge porn | il porno non consensuale continua a spopolare tra gli italiani

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tredici milioni di utenti sono attivi nei canali Telegram dedicati. Tra le richieste in chat ci sono anche immagini di violenze e materiale pedoografico

SIULP Nazionale

... inoltre, è stata dedicata un'intera area tematica sul 'codice rosso', dove è possibile trovare tante informazioni utili su: atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti,, ...... scontro tra due auto: una si ribalta nel fosso Violenza sulle donne, tra stalking eil pericolo è anche nella rete Incidente a Pordenone, investito un ragazzo di 17 anni Cantieri ... Rimozione dei contenuti dal web in caso di Revengeporn Tredici milioni di utenti sono attivi nei canali Telegram dedicati. Tra le richieste in chat ci sono anche immagini di violenze e materiale pedopornografico ...Cagliari, 25 novembre. La Polizia Postale, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato workshop sul tema della violenza online nelle scuole primarie e secondar ...