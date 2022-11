leggo.it

... più di 400 clienti hanno dovuto fare i conti con lascaturita dai mercatini di Natale e dalla finale di coppa del mondo di rugby. Il traffico ina Manchester è andato in tilt, così ...Vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare' puntualizza la professo -. 'Aggiungo, perché è ... 'Una psicologa in unper uomini maltrattanti mi raccontava che la violenza è una scelta e ... Ressa al centro commerciale, clienti bloccati per quattro ore nel parcheggio dopo lo shopping: «Follia» Bloccati per quattro ore nel parcheggio del centro commerciale. Dopo aver fatto shopping al Manchester Arndale (nel Regno Unito), più ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...