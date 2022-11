Renica | “Solo la gente vera e onesta ha capito Maradona fino in fondo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Alessandro, ex difensore del napoli ha dedicato un bellissimo post a Diego: “Capitano sempre il numero uno su tutto. Manchi”. L’ex difensore del Napoli Alessandro, con uno splendido post su Facebook, ha voluto ricordare Diego Armandoa due anni dalla sua scomparsa. chiaro il riferimento dialle ultime polemiche sui mondiali in Qatar e sulla Fifa: “La, che fatica, che non è ricca, che ha dignità, ti hain. Hala tua sensibilità e umanità, la tua onestà e lealtà ed io che ho avuto la fortuna di conoscerti e frequentarti, ne sono testimone Diego”. Ferlaino: “? Ho sempre pensato che ...