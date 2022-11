Renard da applausi | il discorso all’Arabia Saudita prima della vittoria

Mbappé può essere la star del Mondiale, ma finora ha raccolto piùGiroud. Olanda 6,5 Non ... Arabia Saudita 8 La nazionale del gurusi è regalata un'impresa storica contro l' ...... con la squadra di Scaloni battuta clamorosamente da quella di, contro tutti i favori del ... tra commenti, critiche alla squadra di Messi eper l'Arabia Saudita. In molti però non si ...Il ct dell'Arabia Saudita ed il discorso ai suoi giocatori nell'intervallo della sfida con l'Argentina ai Mondiali del Qatar 2022 ...Una partita ricca di sorprese e colpi di scena, ma sul web in tanti si sono interessati ad una particolare figura apparsa alle spalle del tecnico francese ...