Relazioni tossiche | violenza e maltrattamenti | come identificare i segnali ed uscirne in tempo

Abruzzo Cityrumors

Di storie di violenza, nel corso della sua carriera, Elisa Caponetti ne ha sentite molte. Psicoterapeuta romana di 53 anni, ...Il giorno dopo, a Fermo, alle 9,30, presso una scuola secondaria superiore di Fermo, in occasione del convegno "foriere di violenza", personale qualificato della Questura ... Relazioni tossiche: seminario in sala consiliare a Martinsicuro NOCI - Ci piacerebbe poter dire che dedichiamo questo 25 novembre – Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne – al ricordo delle vittime. Ma purtroppo al ricordo dobbia ...1' di lettura Fano 24/11/2022 - Il club Soroptimist di Fano aderisce ai 16 giorni della campagna Europea del Soroptimist International “Orange the World” promossa dall'ONU, UN Women, ente delle Nazion ...