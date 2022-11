Regionali Lombardia | Conte | “Moratti? Non possiamo mischiare le squadre Non si battono le forze di destra con candidati di centrodestra”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Per raggiungere una proposta seria e solida, ma soprattutto utile, nonlee correre dietro la candidatura di Letizia. Non mi piace parlare di singolima non sile forza dio di centrocondi centro“. A dirlo è Giuseppe, intervenendo in streaming durante una conferenza stampa organizzata al Pirellone dai consiglieridel Movimento 5 stelle per parlare delle prossime elezioniin. “Rispetto tutti iperò è chiaro che abbiamo un’altra prospettiva politica, abbracciamo un’altra visione. Vogliamo interpreti che ...

Sono questi i cinque punti fondamentali del programma del M5s per lein. A partire da questi verranno valutate potenziali alleanze, su tutte quella con il candidato del Pd, ...: ipotesi Pregliasco candidato con M5S Il virologo Fabrizio Pregliasco candidato alleincon il Movimento Cinque Stelle Mentre proprio in queste ore il leader pentastellato Giuseppe Conte apre al Pd, il medico sembra lasciare intendere la possibilità di una sua ... Regionali in Lombardia, Conte: "Se il Pd vuole il confronto M5s disponibile". Majorino: "Buon approccio parti… Il consiglio federale della Lega, ascoltati i pareri del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e del coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti, all'unanimità ...“Pierfrancesco Majorino è un candidato indicato dal Pd. Noi in questo momento non vogliamo discutere ‘Majorino sì, Majorino no’. Io non lo conosco personalmente, voglio essere franco, me ne ha parlato ...