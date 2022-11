Regionali | la mossa della Lega per salvare Salvini | anche in Lombardia Election day il 12 e 13 febbraio

(Di venerdì 25 novembre 2022) La proposta arriva dalla: andare a votare per leil 12 e 13in, in modo che le elezioni si svolgano contemporaneamente a quelle nel Lazio. La decisione, che sarebbe arrivata all’unanimità, è stata presa nel contesto del consiglio federale del Carroccio, in corso in via Bellerio, dopo aver ascoltato i pareri del governatore lombardo Attilio Fontana e del coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti. Fontihanno fatto sapere come il Consiglio “ritiene auspicabile accorpare le elzionilombarde con quelle del Lazio previste il 12 e 132023”. “Ho condiviso totalmente la posizione, di ovvio buon senso, espressa oggi dal Consiglio federale...

neXt Quotidiano

... in cui i dirigenti leghisti all'unanimità hanno ritenuto "auspicabile accorpare le elezionilombarde con quelle del Lazio previste il 12 e 13 febbraio 2023". Unache punta anche a ...Laaveva attirato aspre critiche da parte degli ascoltatori sui social media. Ora le ... 'Essendo stata in quegli spettacolimolte volte come ospite, so che svolgono un ruolo importante ... Regionali, la Lega vuole Election day il 12 e 13 febbraio pure in Lombardia Al Nord cielo in prevalenza sereno, salvo all’estremo Nordest, dove fino a metà giornata, sarà presente una nuvolosità a tratti estesa e densa.La maggioranza di governo ha la strada spianata pure per le prossime elezioni regionali, ma le variabili sono imprevedibili e serve un nome forte per vincere. Ecco i profili papabili, tra autocandidat ...