Regionali 2023 | la Lega accelera sull’election day che spiazza il centrosinistra in Lazio e Lombardia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Latorna in pressing sulla data delle prossime elezioni, con l’obiettivo di fissare la data del voto per il 12 e 13 febbraioin un election day per il rinnovo dei Consiglie giunte di. L’ultima indicazione dallaarriva dal Consiglio federale di oggi 25 novembre, in cui i dirigenti leghisti all’unanimità hanno ritenuto «auspicabile accorpare le elezionilombarde con quelle delpreviste il 12 e 13 febbraio». Una mossa che punta anche a prendere in contropiede il, alle prese ancora con la definizione delle alleanze nelle due regioni. Nelil Pd e Terzo polo hanno concordato l’appoggio ...

... la data Ancora non è stata presa una decisione in merito alla data delle elezioni amministrative; la scelta infatti si potrebbe intersecare con quella dellein Friuli - Venezia ...... che ha fornito nel Consiglio federale tenuto oggi, il 25 novembre, l'indicazione di tenere un election day il prossimo 12 e 13 febbraioper il rinnovo dei Consiglie giunte di Lazio e ...