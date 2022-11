Reddito di cittadinanza | svolta Germania | come funziona il nuovo piano Cifre e sanzioni

(Di venerdì 25 novembre 2022) Accordo tra Parlamento e Camera federale: passa la linea dura con decurtazioni fin da subito in caso di violazione delle ...

Altreconomia

Accordo tra Parlamento e Camera federale: passa la linea dura con decurtazioni fin da subito in caso di violazione delle ...... ad esempio il diverso trattamento fiscale tra lavoratori dipendenti e autonomi (a forte beneficio di questi ultimi); poche misure di contrasto della povertà (ildiandava ... Il reddito di cittadinanza e quella retorica anti-poveri dell'Inghilterra del 1800 “Se dici una bugia abbastanza grande e continui a riferirla, le persone finiranno per crederci”. Nella vulgata dei politici di sinistra i ...Il nuovo corso deciso dal Governo per il reddito di cittadinanza "inguaia" la Campania. Le nuove misure sul provvedimento ...