Reddito cittadinanza | Inps | “1 | 16 milioni famiglie beneficiarie”

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Nel mese di ottobre 2022, i nuclei beneficiari didi(RdC) e Pensione di(PdC) sono stati 1,16in totale (1,04RdC e 122mila PdC), con 2,47di persone coinvolte (2,33per il RdC e 138mila per la PdC) e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 552 euro (583 euro per il RdC e 285 euro per la PdC). Lo indica l’. L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 453 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 738 euro per lecon cinque componenti. La platea dei percettori didie di pensione di ...

Altreconomia

Ildio Pensione dirappresentava ancora un sostegno per 1,16 milioni di famiglie alla fine di ottobre, per quasi 2,5 milioni di individui c oinvolti. é quanto emerge ...... pari al 100% fino a un tetto di 6mila euro per ciascun lavoratore, che riguardano in particolare le donne, i giovani, i percettori didi. Queste agevolazioni si applicano anche ... Il reddito di cittadinanza e quella retorica anti-poveri dell'Inghilterra del 1800 Francesco Mango, marito di Viola Valentino, percepisce il reddito di cittadinanza e lavora: a Pomeriggio 5 volano accuse.RENDE – “Il reddito di cittadinanza rischia di diventare in modo strutturale un mero strumento di sostegno dei consumi. E’ una strategia fallimentare per lo sviluppo del Mezzogiorno già sperimentata ...