Rapporti familiari | malattia mentale e perdono affrontati con i toni della commedia amara

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 novembre 2022), l’importanza salvifica del. Sono questi i temi in cui si addentra Mio fratello, mia sorella, film in onda stasera su Canale 5 alle 21.10. Ad affrontarli con grande delicatezza e quel pizzico di leggerezza che non guasta mai, è il regista Roberto Capucci che dirige lacon Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. I due attori interpretano Nik e Tesla, il fratello e la sorella in questione che fanno i conti con il passato e con oltre vent’anni di lontananza. Alessandro Preziosi: film, compagna e vita privata guarda le foto ...