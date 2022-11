Rao e Bugaj convocati da Italia U17 e Polonia U19

Leggi su seriea24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Altre due prestigiose convocazioni nelle rappresentative nazionali giovanili per il vivaio biancazzurro. L’attaccante classe 2006 Emanuele Rao è stato selezionato dal tecnico federale Bernardo Corradi per il prossimo raduno dell’Under 17, che si svolgerà da domenica 27 novembre a giovedì 1 dicembre. Gli Azzurrini si raduneranno a Milano, da dove prenderanno il volo per Telki, sede del centro di preparazione della federazione calcistica ungherese, nel quale affronteranno i pari età magiari in una doppia sfida amichevole. Il difensore classe 2004 Dawidè stato convocato dal tecnico Marcin Brosz per lo stage della nazionale polacca Under 19, in vista della fase finale delle qualificazioni ai prossimi campionati europei di categoria. Già unitosi al raduno della sua nazionale, il terzino classe 2004 sarà impegnato con la ...