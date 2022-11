Rangers | nuovo nome per la panchina

(Di venerdì 25 novembre 2022) In casa Glasgow, dopo l'esonero di Van Bronckhorst, si è fatto strada ildi Sean Dyche, ex- manager del Burnley. Ora...

... una storia d azione e magia che, pur non legata ufficialmente ai Power, ne richiamava i ... i nostri consigli per gli acquisti Elon Musk è diventato ilproprietario di Twitter: tutto ...... era già andato a segno contro Pro Collegno, Skill Star, Almese (due volte) eSavonera, per ... Pietro sbaglia di, Messina lo elogia nonostante i due errori dal dischetto: 'Pietro ci ha ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Da pochi giorni, approfittando della sosta per il Mondiale in Qatar, i Rangers hanno deciso di fare un cambio in panchina esonerando l'allenatore Van Bronckhorst e mettendosi subito ...