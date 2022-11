Raisi ringrazia i "ghepardi" e i media riabilitano la nazionale iraniana

Leggi su agi

(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - Iufficiali iraniani, molto critici con ladi calcio il ko all'esordio ai mondiali con l'Inghilterra e la scelta polemica dei giocatori di non cantare l'inno, sono stati pronti a salire sul carro del vincitore del ct Carlos Queiroz dopo l'insperata vittoria sul Galles. "I dragoni sono caduti in ginocchio davanti aiiraniani", ha titolato con enfasi in apertura il sito dell'agenzia ufficiale Irna. Tra le foto a corredo del pezzo anche quella di Hamid Sajjadi, ministro dello Sport, e di Mehdi Taj, presidente della Federcalcio della Repubblica islamica, seduti in tribuna allo stadio di Doha, accanto al presidente della Fifa, Gianni Infantino. "Isono tornati ai Mondiali dando la caccia ai dragoni", è il titolo dell'agenzia Isna, che riporta le parole del ct Queiroz post partita: ...