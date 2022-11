L'Eco di Bergamo

... in quella campagna elettorale, Matteo Salvini non rivendicherà, non senza und'orgoglio, di essere stato lui a sottoscrivere, al tempo del governo gialloverde,Rdc voluto dai 5Stelle ...Probabilmente è quella identità - oltre a undi buona sorte - che ci ha permesso di '... Nasce dalla 'paura' di rinnovarsi, di accantonare qualche uomo importante ditrionfo in luogo di ... Quel pizzico di Bergamo ai Mondiali: Laurent Bonadei, vice-ct dell'Arabia Saudita, ha origini in Val Seriana «No, Laurent non parla italiano, ma io sì e anche un po’ di bergamasco. Dall’Italia la famiglia mi ha mandato i complimenti, adesso Laurent sogna d’incrociare la sua Francia». Maurice Bonadei, 82 anni ...Federica Aversano parla dopo l'addio a Uomini e Donne: Matteo Ranieri le piaceva tanto e le dava la carica, a differenza dei nuovi corteggiatori ...