“Qua dentro funziona così” | “perché non hai parlato subito?” | le universitarie abusate dal professore a Bologna bruciano le frasi “tossiche”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Bella, figa, fuoriclasse”, “non te ne sei andata?”, “qua”. E, ancora, “se domani non torno, brucia tutto”, “se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”. Dalla piazza del Portico dei Servi di, le studentessedal lorouniversitario che ha patteggiato la pena a un anno e otto mesi, hanno gridato la loro rabbia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Incuranti della pioggia, coperte da bandane e passamontagna rosa, hanno descritto l’inferno che hanno vissutole mura. “Trent’anni di latente omertà”, è la denuncia che fanno le studentesse. Trovarsi unite dalla stessa terribile esperienza, ha dato loro la forza di unirsi e ...

... è stato accolto dagli onori militari e da diversi applausi,e fuori la basilica. Sopra la ... Siamoper questo. Lui ha fatto il segretario federale prima di me, per me - ha aggiunto - sarà ...Nel suo monologo per giustificare milioni di euro buttatie là, mentre non risponde alle ...per assunzioni Perdite subite dalle corse commerciali su Roma che Marsilio ha deciso di rimettere...Edoardo Donnamaria commenta la decisione di Antonino Spinalbese di chiudere con Oriana Marzoli. Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con Oriana Marzoli nella Casa del ...Scivolone di Antonino Spinalbese che utilizza un paragone francamente evitavbile per chiudere il suo rapporto con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip ...