Qatar-Senegal le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) . Seconda giornata per il Gruppo A che può essere subito decisivo per le sorti delle due nazionali. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Girone A torna in campo con la sfida tra, gara valevole per la seconda giornata. Entrambe sconfitte nella prima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.