Qatar-Senegal | Koulibaly nel mirino delle critiche | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) È appena terminata la seconda partita del girone A dei mondiali di calcio tra i padroni di casa dele ilcampione d’Africa in carica. La gara è terminata per tre reti a uno per la squadra capitanata dall’ex difensore del Napoli Kalidou, dopo l’infortunio che ha colpito Sadio Manè. Proprio il difensore ex Napoli da pochi mesi al Chelsea, si è fatto anticipare sul colpo di testa che ha riacceso le speranze per la nazionaleiota riaprendo la partita a poco dal termine, partita messa in cassaforte dopo il gol del 3 a 1 di Dieng. “C’è anche un grane errore disul gol, che si è un po’ addormentato“, ha sottolineato nel post partita Claudio Marchisio ai microfoni della RAI. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)Passaggio agli ottavi ancora possibile? Con ...