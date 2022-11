Qatar 2022 | oggi inizia il percorso dei granata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 25 novembre 2022)ufficialmente ildei calciatori del Torino FC alla FIFA World Cup di. Sono cinque i calciatori che sono stati selezionati dalle rispettive nazionali: Nikola Vlasic con la Croazia, Sasa Lukic, Vanja Milinkovic-Savic e Nemanja Radonjic con la Serbia e infine Ricardo Rodriguez con la Svizzera. Ecco i dettagli dei loro Gironi: Girone F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada Girone G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun Ecco invece date e orari dei loro impegni: Croazia: vs Marocco: mercoledì 23/11 ore 11.00 vs Canada: domenica 27/11 ore 17.00 vs Belgio: giovedì 1/12 ore 16.00 Serbia: vs Brasile: giovedì 24/11 ore 20.00 vs Camerun: lunedì 28/11 ore 11.00 vs Svizzera: venerdì 2/12 ore 20.00 Svizzera: vs Camerun: giovedì 24/11 ore 11.00 vs Brasile: lunedì 28/11 ore ...