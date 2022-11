Qatar 2022 | la scuola nel pallone | lezioni sospese in giro per il mondo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Lanel. Dal, dove gli scolari sono stati messi in vacanza per un mese e mezzo, al Galles, che oggi ha deciso di sospendere leper far vedere la partita contro l'Iran, sono molti i paesi che hanno deciso di adeguare i ritmi scolastici alle esigenze calcistiche. Il Governo gallese, infatti, ha lasciato libere le scuole di decidere se consentire o meno agli alunni di guardare la seconda partita della nazionale allenata da Robert Page. Una decisione che arriva in un momento storico per il Paese, visto che è la prima volta che il Galles partecipa a una Coppa deldal 1958. Ma il Galles non è l'unico paese ad avere scelto di sostituire la lavagna con la tv. In, il paese che ospita la competizione, addirittura, gli alunni ...

Il pallone dei Mondiali è troppo leggero e i campioni fanno fatica a controllarlo. È il quotidiano Libero a lanciare l'allarme puntando il dito contro la sfera di, progettata proprio per migliorare la rapidità di gioco e la precisione dei tiri. D'altronde lo confermano i numeri: dei 41 gol finora segnati innessuno è stato realizzato da fuori ......aggiornamento software per i modelli di smartwatch Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro che comprende il nuovo quadrante Ball per celebrare la Coppa del Mondo FIFAattualmente in corso in. L'...Vietato l'ingresso all'Ahmad bin Ali Stadium delle t-shrit ideate per lanciare un messaggio di sostegno per la tutela dei diritti delle donne in Iran ...