Qatar 2022 | la scuola nel pallone | lezioni sospese in giro per il mondo

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Lanel. Dal, dove gli scolari sono stati messi in vacanza per un mese e mezzo, al Galles, che oggi ha deciso di sospendere leper far vedere la partita contro l’Iran, sono molti i paesi che hanno deciso di adeguare i ritmi scolastici alle esigenze calcistiche. Il Governo gallese, infatti, ha lasciato libere le scuole di decidere se consentire o meno agli alunni di guardare la seconda partita della nazionale allenata da Robert Page. Una decisione che arriva in un momento storico per il Paese, visto che è la prima volta che il Galles partecipa a una Coppa deldal 1958. Ma il Galles non è l’unico paese ad avere scelto di sostituire la lavagna con la tv. In, il paese che ospita la competizione, addirittura, gli alunni sono in ...

Il fantasista marocchino, anche lui impegnato al momento nella rassegna mondiale in, è ormai a tutti gli effetti una riserva di lusso al Chelsea e sotto la gestione Potter è sceso in campo ...Hennessey, il Galles perde per squalifica il proprio titolare per la gara finale contro l'Inghilterra: il primo espulso diPessima notizia per il Galles, che ha visto espellere il proprio portiere titolare Hennessey a 5 minuti dal 90 della gara con l'Iran. Cartellino rosso che gli è stato mostrato dopo ...Parte oggi la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio maschile in Qatar. Ecco il quadro delle partite, con risultati e marcatori.Una vita diversa e forse anche una carriera, con la speranza di disputare il Mondiale in Qatar, in cui oggi sono protagonisti con la nazionale serba, vestendo la maglia della Roja. In una recente ...