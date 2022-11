Qatar 2022 | la Fifa vieta agli inglesi di vestirsi da crociati | offensivo per musulmani

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) –to ai tifositradaal match di Coppa del Mondo tra Inghilterra e Stati Uniti in: lo scrive il Times, citando la. “Inel contesto arabo possono essere offensivi contro i”, scrive il quotidiano. Chi indosserà cotte di ma, spade di plastica e scudi con la croce di San Giorgio non potrà entrare nello stadio Al Bayt di Al Khor, a nord di Doha. Un video condiviso su Twitter ha mostrato due tifosi vestiti con costumi da crociato apparentemente respinti dall’ingresso in uno stadio deldal personale di sicurezza. Anche il gruppo anti-discriminazione Kick It Out ha sconsigliato ai fan di indossare costumi che rappresentano cavalieri o ...