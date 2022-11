Qatar 2022 | la FIFA torna sui suoi passi | autorizzati i simboli LGBT sugli spalti

(Di venerdì 25 novembre 2022) A partire da Galles-Iran che si svolgerà tra poche ore, i tifosi potranno esibirecappelli e bandiere arcobaleno senza nessuna ripercussione. Così riporta la Federazione Calcio Galles, la quale ha dichiarato che in ogni stadio sono state riportate le istruzioni e le regole da seguire per i tifosi, incluso l’Ahmad Bin Ali Stadium in cui il Galles affronterà l’Iran. Il comunicato rilasciato dall’Associazione è ancora più specifico: “Per l’Associazione Calcio Galles tutti devono essere i benvenuti indurante la Coppa del Mondo e continueremo a puntare il dito contro coloro che vanno contro i diritti umani. Noi crediamo che il calcio è di tutti“. Accordo trae Galles perGalles ...

...30 Bergamo - Pinerolo 17:00 UYBA Busto Arsizio - Macerata Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Monza - Modena 20:30 Piacenza - Latina Visualizza SuperLega Leggi anche: i ...Articoli più letti La felpa che manda in tilt i sistemi di riconoscimento facciale di Diego Barbera Mondiali di calcio, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio ...Fernando Santos si affida a CR7 in coppia con Joao Felix nel debutto Mondiale, Addo gioca con Williams unica punta. Il collega ghanese Addo invece risponde con un 5-4-1, con Williams unica punta e con ...Adesso, contro il Senegal, è atteso da un Paese intero al match che possa rappresentare l’occasione per sbloccarsi e segnare il primo storico gol del Qatar in un Mondiale. Per lui le attenzioni del ...