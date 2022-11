Qatar 2022 | Giroud sogna titolo capocannoniere | è lotta con Richarlison e Mbappè

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - La doppietta segnata da Oliviernell'esordio contro l'Australia ha permesso al centravanti rossonero di eguagliare Thierry Henry al primo posto dei marcatori della nazionale francese a quota 51 gol e di occupare la vetta della classifica marcatori dopo la prima giornata della Coppa del Mondo. L'esperto attaccante dei Blues, dopo il digiuno in Russia,ora ildiofferto a 10 su Snai, stessa quota di Cristiano Ronaldo a segno nella gara d'esordio contro il Ghana e arrivato a cinque mondiali consecutivi con almeno un centro. Per i bookie,però, il favorito per salire sul trono dei bomber èdel Brasile, anche lui autore di una doppietta nella partita d'esordio, a 6, con Kylian Mbappé a seguire a 7,50. Sale invece a 12, riporta ...

L'Iran conquista il primo successo ai Mondiali di Qatar 2022 battendo in pieno recupero 2 - 0 il Galles, dopo la pesante sconfitta con l'Inghilterra, e salendo a tre punti in classifica, lasciando i gallesi a 1 dopo il pari con gli Usa. La squadra di ...... noto semplicemente come Richarlison, autore di una splendida doppietta contro la Serbia nella gara d'esordio di Qatar 2022. Prima un gol di rapina sulla respinta di Milinkovic - Savic dopo un tiro ...In Qatar tra una partita e l'altra non c'è tempo per parlare di diritti dei lavoratori. Ma un ragazzo arrivato ...